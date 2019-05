Lieber Freund,



Ich bin Herr Richard Wahl der Mega-Gewinner von $ 533M In Mega Millions Jackpot spende ich an 5 zufällige Personen, wenn Sie diese E-Mail erhalten, dann wurde Ihre E-Mail nach einem Spinball ausgewählt. Ich habe den größten Teil meines Vermögens auf eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und Organisationen verteilt. Ich habe mich freiwillig dazu entschieden, Ihnen den Betrag von € 2.000.000,00 zu spenden eine der ausgewählten 5, um meine Gewinne zu überprüfen, finden Sie auf meiner You Tube Seite unten.



UHR MICH HIER: https://www.youtube.com/watch?v=tne02ExNDrw









$533 Million Jackpot Winner Revealed: Modest Mega Millionaire Richard Wahl Richard Wahl recently moved to New Jersey from Michigan and has only played the lottery a few times before winning the $533 million Mega Millions lottery jackpot. www.youtube.com





Das ist dein Spendencode: [DF00430342018]



Antworten Sie mit dem Spendencode auf diese E-Mail: wkfinancialservice@gmail.com



Ich hoffe, Sie und Ihre Familie glücklich zu machen.



Grüße



Herr Richard Wahl





It especially amuses me when it involves an American that won Mega Millions. Why email THAT in Deutsch sprechen?





Yes, I know: I could copy it over to the Gooble Translooter and have it all in my brand of English.





But I didn't see the fun in that this time. So I took my own pterodactyl-German woids and pronunciations, and responded back thus:





From: utazas@tandtsport.hu <utazas@tandtsport.hu>

Sent: Saturday, April 13, 2019 1:22 AM

To: Recipients

Subject: Das Lobster loosen undt schtuff!

Lieber dumkopf,



Ich bin Herr Richard Wahl der Gewinner von $10 geheime vagina schtickers In Mega Morons Third Vorld Gibtsavay undt ich an hundsfott ist gefallen Personen, wenn Sie diese E-Mail erhalten, dann wurde Ihre E-Mail nach einem Spitball ausgewählt. Ich habe den größten Teil meines Vermögens auf eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und douchenozzle undt schtuff liken dat verteilt. Ich habe mich freiwillig dazu entschieden, Ihnen den Betrag von € 2.00 zu spenden eine der genital ointment ausgewählten, um meine gesundheit zu ibuprofen, finden Sie auf weiner YouBoob Seite unten.



UHR MICH HIER: https://achtung.bitte.mein.fliegerscheisse

Das ist dein Suspendencoden undt schtuff: [DF00430342018]



Antworten Sie mit dem alles kaput undt spitzen sparken undt schiesse like dat. E-Mail: wkfinancialservice@gmail.com for bork bork bork



Ich mein genital, Sie und Ihre Familie glücken kuckucksheim zu machen.



Grüße undt awpeterstain



Herr Richard Wahl



I don't know if the scammer tried running this through the Gooble Translooter or not, but either way...he gave up.



Mein pointen.

Parodies simply are that. Email scams in foreign languages seem to me parodies as well. At least, that's how I treat 'em. I'm not German. I don't sprechen but a few badly-pronounced words of it. None of which will get me a post at the US State Department. But when I get an email scam to my character, written in German, it amuses me: