Bonsoir, je viens par ce message faire une proposition qui pourra vous intéresser, car il s'agit d'un don d'une énorme somme, donc pour en savoir plus veuillez me contacter :

bibinet .

alain@gmail.com

Sava ze bone and hold le phone, parlez vous. Messy bird coup le pew eiffle suzette pastry resistant, oi? Bonedchance, mona mee lisa!

To my minor astonishment, the scammer continued on with the scam...in French. And my character continued to respond...in a mix of looted and translated French. See for yourself:

Je viens de lire votre message et je vous remercie d'avoir pris le temps de lire et de répondre à mon courrier. Sachez que tout ce que je vous relate, c'est la stricte réalité. En fait, mon nom est BIBINET ALAIN FRANCOIS 72 ans et je suis Canadien, mais je suis actuellement hospitalisé en Israël pour aller avec mes derniers jours dans la crainte de Dieu, en espérant de pouvoir réaliser mon projet avant mon dernier soupir et m'accepter dans son saint.

Je vous ai choisie, car en faisant des recherche s sur Internet, j'ai trouvé votre adresse et c'est comme si une voix m'a parlé en disant que vous étiez la bonne personne en qui je peux mettre toute ma confiance, c'est comme si la voix m'a parlé à moi pour me dire que j'ai trouvé la bonne personne qui peut réaliser mon rêve.



Fils d'expatrié Canadien, j'ai connu l'Afrique dès le bas âge et c'est là que j'ai sur tout entreprise pas mal de projets afin d'emmagasiner beaucoup de fonds et c'est cela aujourd'hui l'objet de ma donation.



Quant à mon Notaire nommé Maitre ROMAIN OMER

Je dis que c'est le responsable de mes affaires, chargé de vous suivre juridiquement pour cette donation. Donc, j'ai pleinement confiance en lui et je vous recommande d'en faire pareille car c'est mon homme de main et cela fait bon nombres d'années que nous travaillons ensemble. "Je peux vous demander de me transmettre le s conversations que vous aurez avec mon avocat une fois que vous serez en contact. Je remercie Dieu pour ce qui vous permet d'entrer en contact avec moi pour m'aider à réaliser ce rêve avant mon départ final.

Je vous prie de me faire parvenir une photo de vous si possible et me faire connaître vos aspirations et motivations dans la vie dans un plan soigneusement détaillé.

PS: Si je ne vous donne pas mon numéro de téléphone c'est parce que j'ai un problème au niveau de la gorge, comme si mon cancer n'était pas assez, je me demande pourquoi le bon Dieu m'inflige toute cette souffrance. Que Dieu vous bénisse. BIBINET ALAIN FRANCOIS Mon dieu??? C'est lemans???

J’ai bel et bien reçu ton petit mot, je t'en remercie une fois de plus pour ta bonne foi vis à vis de moi. Je ne sais quoi te dire après la lecture de ton petit mot, c'est avec les larmes aux yeux que je t’écris, ces mots, car je vois en toi une personne bien et très sincère, j'aimerais que tu sache que pour rien au monde, je pourrais jouer avec le nom de notre père suprême pour faire du mal a mon prochain qu'est-ce que je pourrais gagner en faisant cela, si je t’ai contacté, c'est parce que le seigneur m'a guidé vers toi pour réaliser ma dernière volonté et j'ai foi en lui, car il ne peut jamais me guider sur le mauvais chemin d'autant plus que c'est dans le but de faire du bien.

Le not sure where it's bien. En tant que grammaticien, de petits mots vont très loin. Pourquoi cela devrait-t-il mettre des larmes dans vos yeux, probablement en raison du fait que vous avez peut-être frappé votre genou sur le bureau ou attrapé vos organes génitaux dans votre mouche. Qui n'est pas agréable, oui? Et non, je ne porte pas de pyjama. De toute évidence, vous avez autre chose que vous souhaitez discuter?

Merci pour votre message, je suis vraiment dessolé, car vous ne croyez pas donc ce fut un bon moment d'échanger avec vous.

Avec vous? AVEC VOUS? A-FOCHING-VEC VOUS??? Eh. Spank vous pour votre pli répliqué à mon massage qui a été un bon échange que vous avez noté en matinée matinale. C'est avec l'aversion mutuelle aux balles de fromage que je vous résigne dans un fumier dont vous avez besoin et qui mérite absolument. Pas besoin de me remercier ... Je vis mais pour servir.







Perhaps my character DOES "je vis mais pour server", but not in the manure that Pepe Le Scam intended. Se legere. "Le gere".



Every so often, I or one of my characters gets a scam email in a foreign language.Granted, there's Gooble Transloot available online, to hep me to read what the person is seeking from me in whatever lingo they choose to seek in; but sometimes it's more fun to 'wing it' in reply.In this case, I used both 'winging it' and the Gooble to transloot my character's responses.All in French.Here is the scammer's opening gambit...in French:I didn't have my character bother to have it translooted; I slaughter French in a manure that loots it pretty good without much help: