Friday, August 28, 2026

Arrrrgust Arrrrghs XXIII

Not the least bit sorry. And never will be.

Memetime:

Dragons are a poor choice for extinguishing candles...












Pretty much...







Leave it to Shatner to find Waldo (aka McConnell)...

posted by Skunkfeathers at 00:30

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