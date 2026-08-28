Friday, August 28, 2026
About Me
- Name: Skunkfeathers
- Location: Lakewood, Colorado, United States
In da woids of Popeye, "I yam what I yam". Personally, I hate yams, but I digress (often)...I take life as it comes, put a little milk on it, and give it to my pet rock, 'cuz I hate that cereal. Ack...I write. About email scams, my own misadventures, and about my view of life in general. My pet rock, Seymour, yawns continuously...
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- Arrrrrgust Arrrrghs XIV
- Arrrrgust Arrrrghs XIII
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