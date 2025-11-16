Sunday, November 16, 2025
About Me
- Name: Skunkfeathers
- Location: Lakewood, Colorado, United States
In da woids of Popeye, "I yam what I yam". Personally, I hate yams, but I digress (often)...I take life as it comes, put a little milk on it, and give it to my pet rock, 'cuz I hate that cereal. Ack...I write. About email scams, my own misadventures, and about my view of life in general. My pet rock, Seymour, yawns continuously...
Previous Posts
- The IDEs of NOtodemsvember
- NO Way To Demsvember
- No Dems
- Dems Don't Listen Or Learn
- NO Means NO To Dems in Vember
- NOtifa
- Dems Are Acking Up Hairballs
- NO Sense Amongst The Dems
- NOtodemsvember Don't Care
- NOtodemsvember Means Just That
0 Comments:
Post a Comment
<< Home